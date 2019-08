"Die Welt”: polskie żądania reparacji kwestionują porządek europejski

Przed obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej Polska "podbija stawkę w sporze o reparacje” - pisze dziennik "Die Welt”. Zarzuca Warszawie kwestionowanie porządku europejskiego.

Dodaje, że tylko trochę bardziej umiarkowanie niż Mularczyk wypowiada się szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. W poniedziałkowym wywiadzie dla niemieckiej agencji prasowej DPA zasugerował on, że Polska nie została potraktowana "fair” w porównaniu do innych krajów, "które straciły znacznie mniej, a dostały większe rekompensaty”.

Podsycanie antyniemieckich uprzedzeń

"Polscy zwolennicy żądań reparacyjnych powołują się na to, że biorąc pod uwagę wielkość kraju, Polska poniosła najwięcej ofiar podczas II wojny światowej. Mówi się o 200-230 zabitych na 1000 ówczesnych mieszkańców. Ta liczba mogłaby się zgadzać, jeśli uwzględni się wszystkie ofiary, a więc także polskich Żydów, etnicznych Białorusinów i Ukraińców, żyjących na polskim terytorium. Poza tym, wskazuje się na niemal całkowite zniszczenie polskich wielkich miast, jak Warszawa. Szkody materialne są nie do obliczenia” – pisze "Die Welt” o argumentach uzasadniających żądania odszkodowań od Niemiec.

Możliwe bilionowe roszczenia

"Powtarzanie z polskiej strony żądań, które z prawnego punktu widzenia są nie do przyjęcia, służy nasileniu presji moralnej i politycznej. Gdyby Polska skłoniła rząd federalny do ustępstw, podobnie należałoby postąpić wobec Grecji. Również tam politycy licytują się, stawiając coraz to wyższe żądania Niemcom; niedawno było to 270 do 300 mld euro" – czytamy.