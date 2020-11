"Die Welt”: Polska i Węgry mogą sobie pozwolić na blokowanie budżetu UE

Przełomowy sondaż dla opozycji? Cezary Tomczyk komentuje

"Wprawdzie także Polska i Węgry są beneficjentami netto budżetu UE i także one mogą oczekiwać pieniędzy z Funduszu Odbudowy, szczególnie Polska należy do jego głównych beneficjentów. Budapeszt i Warszawa też nie chcą pewnie całkiem zrezygnować z miliardów, ale najwyraźniej liczą na to, że polityczna presja krajów południowoeuropejskich stanie się tak silna, że rządy w Rzymie i Madrycie skłonią pozostałe kraje członkowskie do kompromisu w sprawie praworządności" - pisze "Die Welt".

"Potwierdza on ostrzeżenie dyplomaty z Budapesztu. Według niego Polska i Węgry mają jeszcze zaoszczędzone dziesiątki miliardów euro, które mogą wydać do 2023 roku. Do końca 2019 roku oba kraje wykorzystały zaledwie 42 procent środków, które przydzielono im w funduszach strukturalnych na lata 2014-2020" – donosi niemiecki dziennik. Jak pisze, Polska miała na koniec zeszłego roku jeszcze 50 miliardów euro do wykorzystania do 2023 roku, a Węgry - 14 miliardów euro.