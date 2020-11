PiS i weto w UE. "Die Welt": dyktatorska nadopiekuńczość Unii wobec Polski

W komentarzu, utrzymanym w ironicznym tonie, niemiecki publicysta porównuje postawę UE wobec Polski i Węgier do zachowania swego surowego ojca, który niegdyś zabrał mu kluczyki do samochodu, aby nakłonić go do obcięcia włosów. "To dyktatorska nadopiekuńczość wobec krewnych, którzy sprzeciwiają się autorytetowi głowy rodziny" - ocenia Henryk M. Broder we wtorkowym wydaniu "Die Welt".