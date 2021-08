Die Welt: Fanatyzm i arogancja rządów Zachodu wobec Polski

"Myślą one na poważnie, że ich model społeczeństwa liberalnego i ich rozumienie społecznego wsparcia dla wszystkich mniejszości jest jedyną dopuszczalną formą życia demokratycznego. Są w tym podobni do misjonarzy, polują na dusze i chcą wszystkich przekonać, że jedynie ich Kościół prowadzi do świętości" – wyjaśnia komentator. Jego zdaniem rządy państw zachodnich i część opinii publicznej postępują jak fanatycy. "Kto odmawia (współpracy), ten ma zniknąć, wylatuje. Na zawsze." – dodaje.