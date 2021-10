Detektyw i wysoko postawiony policjant w objęciach. "Poza granice rozsądku"

Rutkowski po kilku dniach wydobył z dwudziestodwuletniej matki, że do porwania wcale nie doszło, a dziecko zginęło w skutek nieszczęśliwego wypadku. Ostatecznie śledczy dowiedli, że to także była nieprawda, a sześciomiesięczna Madzia została uduszona, za co jej matka trafiła do więzienia na 25 lat.