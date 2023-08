Deszcz i burze zapowiadają koniec lata. Temperatury w Chorwacji będą dwukrotnie niższe

Jak prognozuje Państwowy Instytut Hydrometeorologiczny, w piątek będzie słonecznie i gorąco, na wybrzeżu bezchmurnie, miejscami bardzo gorąco. Wiatr na lądzie będzie słaby i umiarkowany z południa i południowego wschodu, na zachodzie i południowym zachodzie Adriatyku. Najniższa temperatura powietrza w głębi kraju rano od 17 do 22, nad Adriatykiem od 23 do 28, a najwyższa w ciągu dnia przeważnie od 32 do 37 stopni.