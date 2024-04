Derehajło zdecyduje o władzy na Podlasiu? "Ja to za mały pikuś jestem"

Derehajło pojawił się w Sejmie na spotkaniu z Krzysztofem Bosakiem. - Rozmawiać trzeba. Wystartowałem z listy Konfederacji. Marszałek Bosak jest współprzewodniczącym Konfederacji. Jak ja dam słowo honoru, to ja to do końca dociągnę - mówił dziennikarzom Onetu.