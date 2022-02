Derecho nad Polską. Burze jeszcze powrócą

Burze, grad i wichury nad Polską. Zagrożenie jeszcze powróci. Nad Polską pojawiło się groźne zjawisko derecho (hiszp. prosto). To rodzaj długotrwałej i niszczącej burzy wiatrowej, która swoim zasięgiem może objąć powierzchnię kilku krajów. Derecho sprzyjają burze i wichury. Niszczycielska siła powoduje gigantyczne szkody - Około godziny drugiej w nocy front atmosferyczny, na którym mieliśmy właśnie te pierwsze burze, był w zachodniopomorskim, a już po godzinie 12 osunie się z naszeg kraju. W sobotę wraz z tym niżem pojawią się znowu fronty atmosferyczne i tam ponownie taka strefa burz może się przemieszczać. Co prawda, według wstępnych prognoz, bardziej z północy, na południe. Niemniej jednak możemy się spodziewać dokładnie takiej sytuacji jak dzisiaj. I to będzie właśnie ta rozległa strefa burz - powiedział w programie "Newsroom" WP Bartosz Walijewski z IMGW-PIB.