"Depcze po piętach". IMGW ostrzega przed niebezpiecznym niżem

Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB zapowiada kolejny układ niskiego ciśnienia, który będzie rządzić pogodą. "Niż Ciaran już odchodzi, a jego kuzyn Domingos zbliża się do Europy" - czytamy w mediach społecznościowych. "Kolejny niż pędzi w kierunku Europy. To on prawdopodobnie zapowiada ciepły, deszczowy i wietrzny weekend oraz początek przyszłego tygodnia" - przewidują synoptycy.