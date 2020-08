Dekoncentracja mediów. Ambasador USA Georgette Mosbacher o cenzurze

Repolonizacja mediów. Georgette Mosbacher: to nie jest dobry klimat

Mosbacher w swoim wpisie w mediach społecznościowych zaznacza, że zmuszanie firm medialnych do sprzedaży akcji spowoduje, że inwestorzy zaczną szukać okazji na innych rynkach. "To nie jest dobry klimat inwestycyjny - to cenzura" - podkreśla. Ambasador wskazuje inne rozwiązanie. Podkreśla, że "przyciąganie inwestycji zagranicznych i silna gospodarka wymaga przewidywalności".