Deklaracja posłanki. "My szybko uruchomimy pieniądze z KPO"

- Po wyborach bardzo szybko uruchomimy dla Polski pieniądze z Krajowego Programu Odbudowy - zadeklarowała w programie "Tłit" Paulina Hennig-Kloska. Posłanka Polski 2050 przyznała w rozmowie z Patrykiem Michalskim, że obecny rząd w tej i innych kwestiach "nie wykazuje dobrej woli". - My wypełnimy "kamienie milowe", na które umówił się rząd PiS. Dziś po stronie rządu nie ma dobrej woli do naprawy systemu sądowniczego, a także do współpracy z Brukselą - mówiła Hennig-Kloska. W rozmowie poruszono też kwestię konfliktu między premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro. - Nic tu nie zależy od cierpliwości Morawieckiego, jeśli by tak było, to Ziobro dawno by "wyleciał" z rządu. Wspólnie nie są w stanie już nic realizować, natomiast o losach polityka Suwerennej Polski, co jest smutne, nie decyduje szef rządu, a Jarosław Kaczyński - dodała posłanka.