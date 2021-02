"Degeneracja i dno". Robert Biedroń o pasku TVP

"Lewica chce aborcji i eutanazji dzieci" - ogłosiła TVP na jednym z pasków. Co na to lider Wiosny, europoseł Robert Biedroń? - Nie jest to najbardziej rzetelne źródło informacji. TVP od dawna ma gorszące paski, jest na pasku prezesa Kaczyńskiego i PiS-u. Takie będą paski, jaka będzie wola prezesa - nie tylko TVP, ale i prezesa z Nowogrodzkiej - komentował w programie "Tłit". - Degeneracja i dno, jakiego sięgnęły media publiczne, są zadziwiające, obrzydliwe. Nagonki i szczucia przeciwko sobie, jakie są w wydaniu PiS-u i TVP, mogliby się uczyć najlepsi propagandziści największych reżimów. Prowadzić taką telewizję, jaką prowadzi telewizja Kurskiego, to jest "mistrzostwo świata" - podsumował Biedroń.

