Wideo Najnowsze pis + 2 mateusz morawieckidariusz joński Luiza Pastuszka 1 godzinę temu Decyzja ws. wyborów korespondecyjnych uznana za nieważną. Joński: W innym kraju premier podałby się do dymisji Decyzja ws. wyborów kopertowych uznana za nieważną. - Premier polskiego rządu Mateusz Morawiecki złamał prawo. Nie miał prawa zlecić wyborów... Rozwiń Wojewódzki Sąd Administracyjny w W … Rozwiń Transkrypcja: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził że decyzja premiera Mateusza morawieckiego o wydaniu Poczcie Polskiej polecenia dotyczące całego przygotowań do wyborów korespondencyjnych 10 maja była nieważna że te skarga na decyzję premiera złożył Rzecznik Praw Obywatelskich i jak pan odniesie się do tej decyzji Co to oznacza jeżeli chodzi o Polską scenę polityczną No co oznacza w Premier polskiego rządu Mateusz morawiecki złamał prawo że nie miał prawa zlecić się borówkę kopertowych tak notabene koalicja Obywatelska w tej sprawie złożyła kilka zawiadomienie Ja również razem z posłem Urbaniakiem z Kaliskie matelski złożyliśmy w sprawie przetrzymywania tych kopert i nie udziela Ania informacji możliwości zobaczenia tych kopert już po tym terminie one były przetrzymywane i magazynach Poczty Polskiej w Łodzi i nie mogliśmy tego zobaczyć więc do dzisiaj chcę pierwsze zawiadomienie poszło w kwietniu pod koniec kwietnia do dzisiaj nawet nie mamy informacji czy prokuratura wszczęła w tej sprawie postępowanie czy też nie Chodź tych zawiadomienie Uzupełnij było kilka więc to pokazuje Nie Prawo i Sprawiedliwość nomen omen jest ponad prawem że robią wszystko i czasami łamiąc łamiąc prawo Najgorzej że dotyczy premier nie dotyczy już osła a nie dotyczy ministra tylko polskiego premiera który złamał prawo i nie miał prawa lecisz tych wyborów kopertowych być może w innym kraju po prostu tak się do dymisji panie panie pośle Ale pan jest członkiem opozycji i je Leszek Miller Dzisiaj w programie jutro on powiedział że on to oczekiwał gdyby opozycja Rzeczywiście działa normalnie była silna to powinna działać powinna złożyć taki wniosek do Trybunału Stanu i przede wszystkim powinna wysunąć też swojego kandydata na premiera pytanie czy takie działania ze stron będą czy tutaj taki działa zabraknie za kilka minut rozpoczynamy klub koalicji Obywatelskiej Będziemy na pewno bym na ten temat również są poważne decyzje postawienia jednak premiera przed trybunałem stanu to jest decyzja i na pewno sytuacja bez precedensu Dlatego to trzeba wszystko dobrze przeanalizować przy No ale nie wolno niczego wykluczyć no dawno nie było takiej sytuacji żeby premier polskiego rządu łamał prawo nie Zresztą o tym mówiliśmy więc konsekwencje mityczna bo trybunał stanu to również konsekwencje polityczne premier morawiecki ponieść A jak będzie zobaczymy My na pewno będziemy tej sprawie się przyglądać i od samego początku alarmowa mówiliśmy że złamana prawo stąd też nasze liczne wnioski do prokuratury i co więcej byliśmy na miejscu w magazynach poczty i nagłaśniać to wszystko to było po prostu niezgodne z prawem