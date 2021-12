Decyzja prokuratury ws. Ewy Wrzosek. Gorzki komentarz z opozycji

Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie prokurator Ewy Wrzosek, która złożyła zawiadomienie o "domniemanym cyberataku na jej telefon komórkowy". Sprawę komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski. - Jak mówimy, że prokuratura działa wybiórczo, to de facto nic nie mówimy. Głównym wrogiem prokuratury jest np. w dniu dzisiejszym Władysław Frasyniuk. Za słowa, za swoją opinię o tym, co się dzieje na granicy. Natomiast nie ma postępowania prokuratorskiego dotyczącego wybudowanych i następnie zburzonych wież w jednej z elektrowni, nie ma postępowania w przypadku maseczek czy respiratorów, nie ma postępowań w przypadku wydawani gigantycznych pieniędzy niezgodnie z przepisami prawa, nie ma w odniesieniu do podsłuchów. Nie ma i z pewnością nie będzie - stwierdził. - Nie wierzę prokuraturze, że ona podejmie się działań wobec przestępców. Ona będzie ścigać Grodzkiego, Frasyniuka, Lempart. Wszystkich tych, którzy mają poglądy inne od rządu - dodał Zdrojewski.