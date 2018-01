Decapitated oczyszczeni z zarzutów!

Jak informuje "The Spokesman-Review", prokuratorzy Spokane County odrzucili oskarżenia o gwałt i porwanie, które postawiono w zeszłym roku członkom polskiego zespołu.

Muzycy zostali zwolnieni z więzienia w zeszłym miesiącu, gdy jeszcze oczekiwali na proces. W ramach warunków zwolnienia, zostali zmuszeni do pozostania w Waszyngtonie i musieli zwrócić paszporty. W przypadku powrotu do Polski nakazano im zrzeczenie się ekstradycji, co oznacza, że zgodzili się na ekstradycję do Stanów Zjednoczonych.