Debiutanci czy uznani literaci? Czytelnicy wybierają Książki Roku

W dziesiątej edycji największego plebiscytu literackiego w Polsce – Książka Roku 2024 – organizowanego przez Lubimyczytać.pl, o tytuł walczy 130 książek i 10 audiobooków. To Wy, czytelnicy, decydujecie, do kogo trafią statuetki. Nie czekaj – wejdź na stronę plebiscytu i oddaj swój głos!

Głos czytelników jest najważniejszy

Lubimyczytać.pl już po raz dziesiąty daje czytelnikom możliwość wyboru najlepszych książek minionego roku. Plebiscyt Książka Roku to największe w Polsce literackie święto demokracji, w którym to właśnie odbiorcy decydują, które tytuły zasługują na wyróżnienie. Wśród nominowanych znalazły się zarówno głośne premiery znanych autorów, jak i zaskakujące debiuty, które podbiły serca czytelników. W tym roku o prestiżowy tytuł walczy 130 książek i 10 audiobooków podzielonych na różnorodne kategorie – od literatury pięknej przez kryminały i fantastykę po literaturę dziecięcą i młodzieżową. O miano Książki Roku 2024 walczą tytuły 94 autorów polskich i 56 zagranicznych.

Udowadniając, że światy filmu i książki nieustannie się przenikają, czytelnicy zagłosują też w kategorii, której ambasadorem jest Tomasz Raczek, i wybiorą Ekranizację Roku. Na głosy czeka również 10 osób nominowanych do tytułu Człowiek Książki. To wyjątkowa kategoria plebiscytu, w której nagradzani są twórcy promujący czytelnictwo w sieci.

Od 10 lat z dumą mówimy o największym plebiscycie czytelników w Polsce. I nie są to słowa bez pokrycia. Oceny i opinie, które internauci umieszczają w serwisie Lubimyczytać.pl, od których zależą nominacje, co roku liczone są w milionach. O tym, do kogo trafią statuetki, decydują głosy oddane w plebiscycie. Tylko w zeszłorocznej edycji padły rekordowe 261 122 głosy. We wszystkich dziesięciu edycjach plebiscytu internauci oddali w sumie ponad 1,25 miliona głosów. Jesteśmy przekonani, że w tegorocznej edycji pobijemy kolejne rekordy – mówi Izabela Sadowska, prezeska Lubimyczytać.pl.

Głosujesz? Słuchasz audiobooków za darmo

Każdy głosujący otrzyma miesięczny darmowy abonament na audiobooki od Audioteki – to idealna okazja, by nadrobić czytelnicze zaległości w formie audio. Dodatkowo na uczestników głosowania czeka konkurs, w którym można wygrać zaproszenie na galę finałową oraz pakiet książek.

Szczęśliwcy, którzy wygrają zaproszenia, będą mieli okazję spotkać swoich ulubionych autorów, zdobyć autografy i zrobić pamiątkowe zdjęcia na specjalnej literackiej ściance.

Po raz pierwszy w historii Plebiscytu Lubimyczytać.pl audiobooki zyskały swoją własną kategorię – to dowód na to, jak ważną rolę odgrywa dziś literatura w formie audio i jak wiele emocji potrafi dostarczyć. Cieszymy się, że Audioteka może patronować nowej kategorii i wspierać najchętniej słuchane produkcje minionego roku – mówi Jagna Wiszniewska, VP of Content, Audioteka.

Finałowa gala pełna emocji

Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas uroczystej gali 7 marca o godz. 20.00 w nowoczesnej przestrzeni Międzynarodowych Targów Poznańskich, w trakcie Poznańskich Targów Książki. Wszystkich, którzy lubią czytać, zapraszamy do wspólnego oglądania transmisji z wręczenia nagród. Wieczór uświetni koncert niespodzianka pewnego śpiewającego pisarza. Streaming online odbędzie się na stronie głównej wp.pl, w serwisie Lubimyczytać.pl oraz w wydarzeniu pod tym linkiem: https://fb.me/e/5PtSv7m0D

Zapowiada się wieczór pełen literackich wzruszeń, spotkań z autorami i niespodzianek dla miłośników literatury.

Kto zdobędzie tytuł Książki Roku 2024?

Wszystko zależy od was! Wybór nie jest łatwy – wśród nominowanych znajdują się zarówno książki, które podbiły listy bestsellerów, jak i niszowe perełki, które czekają na odkrycie. Głosowanie trwa do końca lutego. To literacki plebiscyt, w którym każdy głos ma znaczenie – niejednokrotnie zwycięzców dzieliło dosłownie kilkanaście głosów. Czytelnicy, wszystko w waszych rękach. Głosujemy na: https://lubimyczytac.pl/plebiscyt.

