Debata wyborcza w TVP. Komorowski mówi, kto był dla niego zaskoczeniem

"Pozytywnym zaskoczeniem była Scheuring-Wielgus"

W opinii byłego prezydenta, obaj premierzy skazali się na pewne ograniczenia. - Morawiecki atakował Tuska, mówiąc w sposób niegrzeczny "on". To forma, która świadczy o braku kultury premiera. Ostre wypowiedzi są śladem przyjętej koncepcji na polaryzację. W mojej ocenie nie przyniosło im to sukcesu. Otworzyło to drogę dla pozostałych uczestników debaty - zaznacza.