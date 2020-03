Debata WP: wybory 10 maja – tak czy nie? Specjalne wydanie programu "Newsroom"

"W obliczu szalejącego koronawirusa udział w święcie demokracji może być jednocześnie wstępem do wieczności. Albo nicości – w zależności od wyznawanego światopoglądu. A to już nie jest zabawa w kotka i myszkę, polityczne szachy czy 'House of cards', jak kto woli. Dlatego apeluję do rządzących – przełóżcie termin wyborów!" - apeluje p.o. redaktora naczelnego Wirtualnej Polski Piotr Mieśnik.