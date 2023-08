Debata Tusk-Kaczyński. Poseł PiS stanowczo

Jarosław Kaczyński nie chce debatować z Donaldem Tuskiem. PiS odrzuciło propozycję redaktorów naczelnych Wirtualnej Polski i Onetu. W programie "Tłit" Michał Wróblewski pytał o to posła PiS Piotra Kaletę. Polityk twierdził, że powinna odbyć się debata premiera Mateusza Morawieckiego z Manfredem Weberem. - Donald Tusk, jak się okazuje po wypowiedziach Manfreda Webera, nie jest liderem polskiej opozycji. Dlaczego ten człowiek wtrąca się w nasze sprawy? To dziadowskie wypowiedzi - mówił Piotr Kaleta. - To nie są kompleksy. O czym mamy rozmawiać z Donaldem Tuskiem? Naprawdę pan uważa, że Jarosław Kaczyński boi się Donalda Tuska? Donald Tusk nie jawi nam się osobą, która mówi w imieniu polskiej opozycji, bo nie on tutaj rozdaje karty. Jarosław Kaczyński nie ma z nim o czym rozmawiać. Kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami, ja tego nie wykluczam, ale gdyby to ode mnie zależało, to nie miałbym o czym z Donaldem Tuskiem rozmawiać. Donald Tusk ma bardzo dużo do zmienienia w swojej osobowości. Musiałby nam pokazać, że jest człowiekiem, który kocha własny naród. Ja tego nie wiem, to pytanie przede wszystkim do mojego szefa, czyli Jarosława Kaczyńskiego - dodał.

Rozwiń