Debata przed wyborami parlamentarnymi 2019. Dyskusja na antenie

Wybory parlamentarna 2019 poprzedziła pierwsza debata na antenie Radia ZET. Wzięli w niej udział Bartłomiej Pejo - Konfederacja, Krzysztof Gawkowski - Lewica, Barbara Nowacka - Koalicja Obywatelska, Dariusz Klimczak - PSL i Radosław Fogiel - PiS.

Radosław Fogiel z PiS mówił o edukacji seksualnej w szkołach. Stwierdził, że co do zasady jego partia jest przeciwna, ale podkreślił, że to sprawa indywidualna. - Niech rodzice mają w tej sprawie coś do powiedzenia - powiedział.