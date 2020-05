Debata prezydencka 2020. PiS zwołało konferencję, by uderzyć w rywali Andrzeja Dudy

- Wczoraj odbyła się bardzo ważna debata prezydencka - podkreślił Przemysław Czarnek na początku konferencji prasowej. Zaznaczył, że Andrzej Duda wziął udział w debacie, w przeciwieństwie do Bronisława Komorowskiego, "który pięć lat temu nie miał odwagi".

Czarnek komplementował Dudę. - Jest po pięciu latach znakomitej prezydentury, w trakcie której wprowadził wiele programów społecznych - mówił na tle z hasłem "Obronimy Polskę Plus". Na chwaleniu kandydata PiS nie poprzestał, uderzył też w jego konkurentów.

Debata - PiS o niej nie zapomniał. Przeanalizował odpowiedzi rywali Andrzeja Dudy

Debata prezydencka 2020. Wicerzecznik PiS pokazał "dowody na kłamstwa"

"Wisienką na torcie" nazwał fragment odpowiedzi Władysława Kosiniaka-Kamysza. Pokazano dokument z podpisem szefa ludowców pod podwyższeniem wieku emerytalnego. Podczas debaty kandydat PSL zapewnił, że "nie ma do tego powrotu". - Czy rzeczywiście? - pytał ironicznie Fogiel. Pokazał, że Kosiniak-Kamysz też wstrzymał się od głosu, kiedy temat był rozpatrywany w Sejmie.

- Można odnieść wrażenie, że zamiast z kampanią prezydencką, mamy do czynienia ze szkolnym kółkiem teatralnym, gdzie jedna kandydatka udaje, że nie wie, o co chodzi, drugi kandydat gra skruszonego, a trzeci udaje, że płacze, jak po lekturze harlekina. Nie brzmi to wszystko wiarygodnie - zaznaczył Fogiel. Ostrzegamy przed koalicją 67 - dodał Czarnek.