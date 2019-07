Dawid Żukowski. Matka chłopca ujawniła policjantom ważną informację

Jak ustaliła Wirtualna Polska, poszukiwania 5-letniego Dawida Żukowskiego w Grodzisku Mazowieckim od początku zostały zakwalifikowane jako "dotyczące osoby, której zaginięcie związane jest z bezpośrednim występowaniem zagrożenia dla jej życia". Stało się po tym, jak matka chłopca ujawniła policjantom dramatyczne słowa, które przekazał jej ojciec dziecka.

Przypomnijmy, to Wirtualna Polska jako pierwsza ujawniła, dramatyczną wiadomość jaka przekazał ojciec Dawida żonie . "Już nigdy nie zobaczysz syna” – tak miała brzmieć sms, który wysłał ok. 18.50 Paweł Ż. do kobiety. Dwie godziny później policja otrzymała zgłoszenie, że mężczyzna wtargnął pod pociąg relacji Skierniewice – Warszawa. Popełnił samobójstwo. Jego auto odnaleziono 3 km od dworca.

W środę ojciec chłopca zabrał syna z domu w Grodzisku Mazowieckim ok. godz. 17. Paweł Ż. miał go zawieźć do Warszawy do matki. Podróżował z chłopcem szarą skodą fabią o nr. rejestracyjnym WGM 01K9. Do kobiety mieszkającej na Okęciu jednak nie dotarł. Wiadomo, że ok. 18.00 małżonkowie, którzy nie mieszkali od miesiąca ze sobą, odbyli rozmowę telefoniczną. Kobieta miała rozmawiać wtedy również z synem.