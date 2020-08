Dawid Podsiadło przypomniał apel Kingi Dudy. Prezydencki minister komentuje

Panie Ministrze te słowa lewactwo za było korespondują z tymi słowami zależnie od tego w co wierzymy jaki mamy kolor skóry jakie mamy poglądy jakiego kandydata popieramy kogo kochamy Wszyscy Jesteśmy równi wszyscy zasługujemy na szacunek córki prezydenta Kingi Dudy podczas niedzielnego po wyborczego oczyściłem wyborczego wieczoru w Pułtusku Dawid Podsiadło podczas koncertu nie powiedział kierując się słowa się do córki prezydenta Kinga taki ładny apel miałaś czy dziś się tutaj lampka rzeczywistość deklaratywna są fizyczną na ulicach rozjeżdża wektor teraz nie mieszać dwóch rzeczywistości Przecież to co o czym mówiła Kinga Duda to jest Myślę że apel Potem każdy z nas może się podpisać i No to funkcjonować ale to nie jest tak panie redaktorze że w pewnym momencie jedna grupa która siebie w jakiś tam sposób określa mówi ale my będziemy napinacz coś więcej nie musimy mieć inną sytuację musi mieć inne prawa do nas powinno się inaczej odnosić bo to jest stawianie się ponad zasady równości bo to o czym mówiła Kinga to były zasady równości której powinno być widać W każdym państwie demokratycznym Ale ty jedna z grupy chce się stawiać Ponad te zasady równości w tym momencie nie ma na to przyzwolenia i uwagę że tam jest brak tolerancji tam jest agresywność tam jest złamanie prawa w tej chwili i proszę na to zwrócić uwagę i i nie ma przyzwolenia i nie powinno być państwa na właśnie tego typu działania które w tej chwili są robię i i są takie brutalne prowokacje bo ja mam swoją wrażliwość mi ogromnie nanito że jesteś aktywiści lgbt figurę Chrystusa zakładają jakiś tam nie wiem majtki czy czy jakąś chustę czy czy jakąś flagę No tylko się po prostu nie powinno robić powinno się szanować też przekonania innych natomiast Tosia nie szanuje przekonań innych uważa że tylko ich przekonanie są właściwe słuszne i wszyscy stosunku do nich mają mieć takie podejście tolerancyjny ale tolerancji nierówności Tylko na zasadzie że ma a wszystko co to to co to środowisko robi mimo że ona łamie zasady łamie wartości które w Polsce były do tej pory szanowane więc naprawdę trzeba zrozumie pani co tam słychać