Dawid Kostecki miał mieć skłonności psychopatyczne. "Takie osoby rzadko są samobójcami"

Okoliczności śmierci Dawida Kosteckiego wciąż budzą kontrowersje. Lekarze mieli stwierdzić u niego skłonności psychopatyczne. - Osoby, które mają takie cechy, raczej nie zrobiłyby sobie krzywdy - zauważa Joanna Stojer-Polańska, psychokryminalistyk z SWPS.

Według opinii lekarskich Dawid Kostecki miał być przestępcą o skłonnościach psychopatycznych i cechowała go agresja - podał "Super Express" . Dziennik dotarł do notatki prokuratury, zawierającej szczegóły ostatnich lat życia pięściarza. - Osoby o cechach psychopatycznych rzadko popełniają samobójstwa - podkreśla w rozmowie z WP Joanna Stojer-Polańska, psychokryminalistyk z SWPS.

Zaznacza, że samobójstwa są dokonywane z różnych powodów. Przy doniesieniach o panu Kosteckim pojawia się wątek wcześniejszej próby samobójczej. - To sygnał ostrzegawczy, że może próbować znowu. Nie wiadomo jednak, czy to była bardziej demonstracja (manipulacja innymi udając cierpienie) czy próba. W literaturze wskazuje się, że osoby o osobowości psychopatycznej raczej nie zrobiłyby sobie krzywdy - tłumaczy Stojer-Polańska.

- Cechy osoby ze skłonnościami psychopatycznymi to na pewno: skoncentrowanie na sobie, na tym, żeby osiągnąć swój cel, skłonność do manipulacji innymi ludźmi. Ludzie często wierzą psychopatom, mają do nich zaufanie, choć łatwo weryfikować kłamstwa, które wypowiadają - mówi ekspertka.