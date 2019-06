Darłowo. Kolejna osoba z zarzutami ws. dwumiesięcznej dziewczynki

Konkubent matki dwumiesięcznego dziecka, które w bardzo ciężkim stanie trafiło do szpitala w Koszalinie, został oskarżony o spowodowaniu obrażeń zagrażających życiu dziewczynki. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Wcześniej zarzuty usłyszała matka dziewczynki.

23-letnia matka dziecka postanowiła wyjść z mieszkania ze starszą 5-letnia córką, gdy do mieszkania przyszedł przyjaciel jej konkubenta, który miał ze sobą wysokoprocentowy alkohol i zaczął go spożywać. Z ustaleń prokuratury wynika, że to z numeru telefonu podejrzanej wezwane zostało pogotowie. Miało to się stać dopiero, gdy ta wróciła do mieszkania, a nie było jej tam przez kilkadziesiąt minut. Pierwotne ustalenia zakładały, że po karetkę zadzwonił konkubent.