Darłówko. Makabryczna ciekawość plażowiczów. "Zabrać dzieci!"

Ciało chłopca, który prawdopodobnie utonął we wtorek wraz z dwójką rodzeństwa zostało wyciągnięte na brzeg w Darłówku. Wokół zebrał się tam tłum gapiów. Nie pomogły też apele policji, by "zabrać dzieci".



"Darłówko. Siedzę w kawiarni. Dopiero po czasie spostrzegam przyczynę zgromadzenia ludzi na końcu plaży. Przy falochronie. Komendant policji krzyczy: "Zabierzcie dzieci!" Nikt się tym nie przejmuje. Ludzie obserwują, jak ratownicy przejmują ciało chłopca, by zabrać je z tego miejsca. Prawdopodobnie to 13-latek, który utopił się we wtorek. Dla plażowiczów to kolejna atrakcja. Wydarzenie, o którym będzie się mówiło w czasie obiadu i kolacji, przez telefon znajomym. Nikt nie zamierza porzucić wygrzewania się na słońcu, ani kąpania w morzu. Życie trwa, jak co dzień. Wakacje"