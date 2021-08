Darłówko Wschodnie. Zamknięte kapielisko. Przyczyną enterokoki

To jedyne strzeżone kąpielisko nad morzem i jeziorami w Zachodniopomorskiem z zakazem wchodzenia do wody z przyczyn sanitarnych. W Pomorskiem otwarte są wszystkie kąpieliska. Można już wchodzić do wody w kąpielisku nad Jeziorem Szczytno przy Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowego "Rzewnica" w pow. człuchowskim, które w czwartek zamknął sanepid ze względu na zakwit sinic.