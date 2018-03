Dantejskie sceny po zakazie handlu. Europejczycy nie rozumieją, skąd u nas taka panika

Ubiegła niedziela była pierwszą, kiedy w Polsce obowiązywał zakaz handlu. Polacy przeżyli szok. Dla wielu obywateli Europy Zachodniej od lat jest to norma. - Nie rozumiem w czym problem – mówi WP Athina z Grecji.

Jak Polacy zareagowali na pierwszą niedzielę z zakazem handlu? Wielu skorzystało z pięknej pogody i ruszyło z rodzinami na spacer. Inni oburzali się jednak, że nie mają gdzie zrobić zakupów. Podobne przepisy obowiązują jednak w wielu państwach europejskich, a większość obywateli już dawno się do nich przyzwyczaiła.

Hiszpanie wybierają czas wolny. Pieniądze są na drugim planie

- Przynajmniej jeden dzień w tygodniu, każdy z nas powinien mieć prawo robić to, co chce. Właśnie dlatego wystarczy, że zrobię swoje zakupy w sobotę, lub któregoś dnia w ciągu tygodnia – ocenia Athina. Jak dodaje, nie kosztuje ją to wiele wysiłku, a dzięki temu, ktoś może spędzić chociaż jeden dzień z rodziną.