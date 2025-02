Daniel Obajtek w swojej książce: Uważałem, że trzeba skromnie

- Kaczyński zawsze zbiera informacje z wielu źródeł, analizuje, ma ogromną wiedzę. Inną taką osobą, która mocno się wyróżniała, był Mateusz Morawiecki, który do polityki wszedł jako specjalista od gospodarki, praktyk z sukcesami, a nie odwrotnie. Byli dla mnie najważniejszymi partnerami do rozmowy - twierdzi Obajtek.

O karierze w Orlenie opowiada z kolei, że "od pewnego momentu chciał tam pójść". -Widziałem wielki potencjał w rozwoju Orlenu. Uważałem, że to jest to miejsce, z którego można wywierać ogromny wpływ i rozwijać cały sektor, a w gruncie rzeczy pchać cały kraj do przodu - oznajmił.