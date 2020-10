Dania. Zabójca dziennikarki uciekł z więzienia. Peter Madsen schwytany po obławie

Peter Madsen to duński wynalazca i konstruktor łodzi podwodnych. Wiosną 2018 r. został skazany na dożywocie za brutalne zabójstwo, gwałt i zbezczeszczenie zwłok szwedzkiej dziennikarki Kim Wall. Kobieta została zamordowana w sierpniu 2017 r. po tym, jak przyjechała do Madsena, aby przeprowadzić z nim wywiad. We wrześniu 2020 r. Duńczyk przyznał się do zabójstwa dziennikarki, czemu wcześniej zaprzeczał.