Dania. Kim Wall zamordowana w łodzi podwodnej. Peter Madsen: "Sprowokowała mnie"

Peter Madsen został skazany na dożywocie za brutalne zabójstwo szwedzkiej dziennikarki Kim Wall, do którego doszło w sierpniu 2017 r. Dziennikarka przyjechała do skonstruowanej przez niego łodzi podwodnej, by przeprowadzić wywiad.

- To mój błąd, że zginęła. To mój błąd, bo to ja popełniłem zbrodnię. Wszystko to jest moją winą - powiedział Madsen w niedawnym telefonicznym wywiadzie. To pierwszy raz kiedy Duńczyk przyznaje, że zamordował kobietę na pokładzie łodzi.