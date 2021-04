Dania wyrzuca uchodźców. Jedyny taki kraj w Europie. Łzy 19-latki poruszyły ludzi

Aya Abu-Daher z Syrii, która mówi po duńsku nie gorzej niż Duńczycy urodzeni w Kopenhadze, opowiadała w TV swoją historię. Relacjonowała, jak władze Danii cofnęły jej rodzinie pozwolenie na pobyt . Dziewczyna kończąca szkołę średnią pytała ze łzami w oczach: "co złego zrobiłam?", "czy wyślą nas tam, żeby zobaczyć, czy umrzemy?", "czy jesteśmy eksperymentem?".

Władze Danii postanowiły ponownie przejrzeć sprawy 500 osób z Damaszku , które przebywały legalnie na terenie kraju. Duński rząd uznał bowiem, że w stolicy Syrii i okolicach nie toczą się już działania wojenne, a zatem uchodźcy mogą wrócić do domów. Jak podaje AFP, od lata 2020 roku cofnięto pozwolenia na pobyt 189 osobom .

19-letnia Syryjka, której łzy poruszyły tysiące widzów i rozpętały kolejną falę krytyki pod adresem gabinetu w Kopenhadze , uczy się w szkole średniej w mieście Nyborg. Dyrektor placówki mówi, że jest doskonałą uczennicą. Jej rodzina walczy o prawo do pozostania w Danii, a pomaga jej prawnik Niels-Erik Hansen, który opowiedział AFP, jak wygląda procedura stosowana wobec legalnie przebywających imigrantów z Syrii .

Przebywając w centrum deportacyjnym, nie możesz pracować ani się uczyć, a jedzenie dostajesz trzy razy dziennie. Zasadniczo trzymają cię tam do momentu, aż podpiszesz dokument, w którym zobowiązujesz się do dobrowolnego powrotu do Syrii - mówi prawnik.