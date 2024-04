Dania. Płonie symbol Kopenhagi. Nagrania z pożaru gmachu giełdy

Jeden z najstarszych budynków w Kopenhadze stanął w płomieniach, a jego kultowa iglica zawaliła się. We wtorek doszło do pożaru dachu XVII-wiecznej dawnej Giełdy Papierów Wartościowych (Børsen). Budynek, który znajduje się obok Pałacu Christiansborg, gdzie mieści się parlament, jest współcześnie jedną z popularnych atrakcji turystycznych i wizytówek Kopenhagi. Ogień zajął iglicę budynku, charakterystyczną konstrukcję w kształcie splecionych ze sobą ogonów czterech smoków o wysokości 56 metrów, która runęła na dach. Nagrania świadków pożaru opublikowała m.in. agencja Associated Press. Na relacjach widać ogromne kłęby dymu, które unosiły się nad centrum stolicy Danii. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby. Nie ma informacji o ofiarach. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Wiadomo, że budynek pod nadzorem konserwatorskim był w trakcie remontu. "400 lat duńskiego dziedzictwa kulturowego w płomieniach" – skomentował na portalu X Jakob Engel-Schmidt, duński minister kultury.