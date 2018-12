Dania będzie miała "wyspę skazańców". Życie niechcianych uchodźców ma być nieznośne

Dania ześle niechcianych uchodźców na wyspę na Bałtyku niecałe 190 km od polskiego wybrzeża. Trudne warunki mają zmusić wygnańców do wyjazdu. Kopenhaga znowu testuje granice prawa międzynarodowego.

Bałtycka wysepka Lindholm u wschodnich wybrzeży Danii ma mniej niż 7 hektarów powierzchni. Teraz znajduje się na niej ośrodek badania zwierzęcych chorób zakaźnych, czyli laboratoria, stajnie i krematorium. Nie jest więc przypadkiem, że z dwóch promów, które nieregularnie przybijają tam do nabrzeża nazywa się "Wirus".

Nikt nie chciałby na stałe mieszkać na Lindholm i dlatego wysepka stała się tak atrakcyjna dla polityków. Rząd w Kopenhadze wyda ok. 100 mln. euro na dostosowanie zabudowań do wymogów ośrodka dla niechcianych azylantów, który ma zostać uruchomiony w 2021 r.

Nie oznacza to wcale poprawy warunków życia. Wręcz przeciwnie. Ok. 100 cudzoziemców będzie borykać się z niewygodami i celowymi utrudnieniami. Ograniczona zostanie nawet i tak niewielka liczba połączeń promowych. Co więcej, każdy z "zesłańców" będzie miał obowiązek codziennie meldować się w centrum pod groźbą kary więzienia.