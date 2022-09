"Dają sygnał: zostań w Polsce". Kuriozalne tłumaczenie ws. "patriotycznych ławek"

Ławek ma być 16

W rozmowie z TOK FM Beata Daszyńska-Muzyczka potwierdziła, że ławeczki to inwestycja BGK. - Ale ja bym powiedziała, że nie są to ławki. To jest instalacja, cała konstrukcja, w której postawiona jest ławka. Jeśli byłaby to typowa ławka do siedzenia to byłaby normalnie zainstalowana na ziemi, by można byłoby do niej normalnie podejść i usiąść. Celem tej instalacji jest promocja polskich inwestycji. Może to taki symbol, bo można usiąść i dostać sygnał: Zostań w Polsce - mówiła.