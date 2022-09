Dachowanie busa na A2. Ranne są dzieci

- Pojazd, którym podróżowało 10 osób narodowości ukraińskiej, zjechał na prawy pas, uderzył w bariery, a następnie odbił się i wjechał na pas zieleni, gdzie doszło do dachowania. W wypadku poszkodowane zostały cztery osoby - najciężej ranną kobietę śmigłowiec LPR zabrał do szpitala w Łodzi, druga trafiła do szpitala w Poddębicach. Z kolei dzieci w wieku sześciu i 12 lat karetką odwiezione zostały do szpitala w Łodzi - przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową podkom. Adam Dembiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.