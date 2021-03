Dąbrowa Górnicza. "Osiemnastka" w czasach pandemii? Impreza na ponad 120 osób!

Dąbrowa Górnicza. Impreza nad brzegiem Pogorii

Jak podkreślają dąbrowscy policjanci to już ponad rok, jak wspólnym wysiłkiem ograniczamy rozprzestrzenianie się koronawirusa. Aktualnie sytuacja jest bardzo poważna, o czym świadczą dane dotyczące dziennej liczby zachorowań. Dlatego wracają obostrzenia, znane nam z wcześniejszych miesięcy. Nie są one niczym nowym. Dąbrowscy policjanci będą stanowczo egzekwować wprowadzone nakazy, zakazy i ograniczenia. Wszystko po to, aby maksymalnie ograniczyć transmisję wirusa.