Media: Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę ws. kadencji Adama Bodnara

Trybunał Konstytucyjny zajmie się Bodnarem na wniosek PiS

Bodnar sam wnioskował o przełożenie planowanej na czwartek rozprawy. Uzasadnieniem wniosku było skierowanie na początku marca przez PiS wniosku do TK ws. tzw. wzorca kontroli artykułu konstytucji, który ma służyć do kontroli ustawy o RPO. Bodnar uzasadniał, że zgodnie z obowiązującym prawem przysługuje mu 30 dni na zapoznanie się i odniesienie się do treści wniosku. Bodnar wnioskował również o wyłączenie ze składu sędziowskiego prezes TK Julii Przyłębskiej, co argumentował wypowiedziami jej męża, który zarzucił mu działanie na rzecz spowolnienia reformy sądownictwa.