Da się uciec przed wojną? B. żołnierz GROM nie ma ku temu wątpliwości

- Nie jesteśmy w stanie uciec na naszej ziemi przed wieloma rzeczami, które funkcjonują - ocenił w programie “Newsroom” Paweł "Naval" Mateńczuk, wskazując na wojnę, ale i zmiany klimatyczne. - Czy da się uciec przed swoimi sąsiadami? To nie zależy tylko od nas, od naszej polityki, państwowej. Mamy sąsiada, przed którym nie uciekniemy. Sąsiada, który zerojedynkowo pokazał innemu naszemu sąsiadowi, że ma do niego pretensje terytorialne, a więc nie uciekniemy z tego kawałka ziemi - powiedział doradca szefa MON i weteran JW GROM, odpowiadając na pytanie, czy przed wojną da się uciec. W opinii byłego żołnierza GROM mamy dziś wielu chętnych do służby i obrony ojczyzny w sytuacji zagrożenia. - Pozostali niech zrobią cokolwiek, niech nie przeszkadzają, albo niech będą grupami pomocniczymi. Poradzimy sobie - zaznaczył. Jak dodał, dlatego wszelkie szkolenia są powszechne, ale nie są obowiązkowe - aby brali w nich udział wyłącznie ci, którzy chcą, "pasjonaci".

