Wideo Najnowsze orlen + 3 andrzej sośnierzpolska pressredaktorzy naczelni oprac. Arkadiusz Jastrzębski Dzisiaj, 30-04-2021 11:45 Czystki w mediach przejmowanych przez PiS. Polityk ostrzega Redaktorzy naczelni trzech gazet należących do Polska Press, a przejmowanych przez Orlen, w czwartek otrzymali wypowiedzenia. To Jerzy Sułowski z "Gazety Krakowskiej", Stanisław Sowa z "Nowin" oraz Marek Twaróg z "Dziennika Zachodniego". - Media stają się mediami partyjnymi - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Andrzej Sośnierz, który właśnie opuścił klub Prawa i Sprawiedliwości, a pochodzi ze Śląska, gdzie ukazuje się "Dziennik Zachodni". - Takich zmian powinno dokonywać się bardzo rozważnie, tak, aby były znane przyczyny - mówił gość Michała Wróblewskiego, dodając, że „Dziennik Zachodni” zawsze starał się być "gazetą środka". Zdaniem Andrzeja Sośnierza gazety Polska Press stracą, jeśli zmieni się ich linia programowa i staną się tubą propagandową obozu PiS, jak telewizja publiczna. Rozwiń pan jest politykiem ze Śląska wczo … Rozwiń Transkrypcja: pan jest politykiem ze Śląska wczoraj doszło do nas informację że naczelny Dziennika Zachodniego pan Marek twaróg został zwolniony przez członkinie zarządu Polska dotykanie do zmiany wiązały się z przejęciem przez Orlen tego koncernu jak mam do tego podchodzi do tego zwolnienia i do zwolnienia innych naczelnych w innych lokalnych reakcjach No to co już powiedziałem wcześniej że telewizja telewizor Czy media stają się z mediami tradycyjnymi a nie publicznymi więc to jest jednak chyba z objawów tego właśnie zjawiska czujesz jeśli bo oczywiście nie znaczy że wszyscy lektorzy redaktorzy są Idealni i że oni jeszcze nie powinny być zwalnianie ale tutaj potrzebna jest szczególna ostrożność i rozwaga w tym działaniu żeby ewentualnie zmian dokonywać tam gdzie rzeczywiście sprawy są źle prowadzone przez Polskę zachodnim i w innych redakcjach nazwałby to Panek inni komentatorzy czy polityce jedna osoba o ile wiem to będzie wiesz czy tam jeszcze więcej to jest wszystkie no kilka kilku naczelnych już poleciało mówiąc w cudzysłowie No i tak co i dlatego mówię że tutaj powinno się bardzo was ważne Takie zmiany dokonywać żeby żeby nie było żeby żeby były znane przyczyny że one są merytoryczne a nie wprost programowe nawet ja i tak i tak staram się starają się być w środku są mega nie są skrajne przecież dzień i Zachodniej jest przywiozę to środka i zmiana to powinna być jak jeszcze raz mówię odważna i a i a i a przyczyny powinny być głównie głównie klamce jakieś nieudolności z niegospodarności a a nie z tego powodu żeby żeby bardziej zmienić linię programową No bo to z testu o czym mówiłem już wcześniej żeby żeby nie stawił się to trzeba mieć chyba gazowy nie bo stracą cieknie Zachodni na dużą poczytność na Śląsku jest to tak jak zawsze tam stara się być być gdzieś w okolicach