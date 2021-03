Czym zajmuje się Jarosław Kaczyński? Radosław Fogiel tłumaczy

- Chciałbym zadać jedno pytanie, które nurtuje nas wszystkich: gdzie jest dziś Jarosław Kaczyński, który jest wicepremierem ds. bezpieczeństwa, który powinien odpowiadać za to wszystko, co dzieje się w kraju? Od 2 miesięcy nie wypowiedział się publicznie, od 2 miesięcy - jak rośnie trzecia fala zachorowań - Jarosława Kaczyńskiego nie ma - mówił w poniedziałek szef klubu KO Cezary Tomczyk w programie "Tłit". We wtorek do jego słów odniósł się wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. - Przy powadze sytuacji, którą dzisiaj mamy, trudno nie być trochę rozbawionym tymi słowami. To już taki rytuał przejścia - jak nie próbujesz zaatakować Jarosława Kaczyńskiego, nie liczysz się jako polityk - komentował w programie "Tłit". - Jarosław Kaczyński zajmuje się swoimi obowiązkami, spędza po kilkanaście godzin w gmachu przy Al. Ujazdowskich, w KPRM. Pracuje, wykonuje swoje obowiązki. To jakby pytać, czym zajmuje się premier, drugi wicepremier. Wszyscy pracują. Mogę zapewnić, jeśli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, to nierzadko wychodzi ostatni czy jeden z ostatnich z Kancelarii Premiera - kontynuował Fogiel. - Nie wiem, czego by oczekiwał szanowny kolega poseł Tomczyk, żeby prezes Kaczyński stał za każdym razem podczas konferencji przy premierze? To byłoby pozbawione celu. W tym czasie prezes Kaczyński może pracować. Trafiają do niego projektu ustaw, rozmaite decyzje z dziedziny, która mu podlega - wskazał wicerzecznik PiS. I podsumował: "Praca w rządzie to nie tylko brylowanie przed kamerami, nie tylko miłe spędzanie czasu. To dużo pracy".

Rozwiń