Czym nas zaskoczy lato? Górale już wiedzą. Przewidzieli pogodę na cały rok

Zgodnie z tradycją, górale uważnie obserwują przyrodę w okresie od 13 grudnia, czyli od dnia świętej Łucji, do Trzech Króli, czyli 6 stycznia. Każdy dzień od świętej Łucji do Wigilii przepowiada pogodę na pierwszą połowę każdego miesiąca nowego roku. Z kolei noce od Wigilii do Trzech Króli są podstawą do tego, żeby określić, jak będą wyglądać drugie połowy tych miesięcy.