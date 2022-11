Czy we Wszystkich Świętych obowiązuje zakaz handlu? Lista otwartych sklepów

Uroczystość Wszystkich Świętych to jedno ze świąt nakazanych, czyli takich, podczas których wymagana jest obecność na mszy świętej. Tego dnia, zgodnie z przepisami prawa, obowiązuje zakaz handlu. W ustawie są oczywiście zawarte wyjątki, które pozwalają na otwarcie sklepów 1 listopada. Nie są one jednak zbyt liczne. Przed wyjściem do sklepu warto upewnić się, czy na pewno jest on otwarty.