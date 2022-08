Czy warto kupić słuchawki Oppo Enco X2?

Wiedziałem, że Oppo robi słuchawki. Wiedziałem, że wypuścili model, który - patrząc na jego cenę - aspiruje do wyższej półki. Nie wiedziałem natomiast, jak ten sprzęt radzi sobie w realnym używaniu. No cóż, dałem się zaskoczyć. Cześć, Kostek Młynarczyk, TL;DR i zaskakujące - przynajmniej dla mnie - słuchawki, czyli Oppo Enco X2. Zaraz opowiem wam, co spowodowało moje zdziwienie, a także, pod jakimi względami ten sprzęt jest dobry, zły i brzydki!

