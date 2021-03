Czy to już twardy lockdown? Wyjaśniamy, o co chodzi z obostrzeniami

Ministerstwo Zdrowia przekazało w czwartek najnowsze dane dotyczące pandemii koronawirusa. To aż 34 151 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło 520 osób.

To najwięcej nowych zakażeń od początku pandemii w naszym kraju. - Polska znajduje się w najtrudniejszym momencie pandemii od 13 miesięcy. Zbliżamy się do granicy, za którą nie będziemy mogli już dalej leczyć zakażonych pacjentów - podkreślał podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

W czwartek ogłoszono nowe obostrzenia w całym kraju. Już kilka dni temu Andrzej Horban zapowiadał, że jeśli w środę lub w czwartek przekroczymy 30 tys. zakażeń na dobę, to od niedzieli możliwy jest w Polsce całkowity lockdown.

Lockdown czy twardy lockdown?

Pojawia się pytanie, czy to już jest twardy, całkowity lockdown? Jakie jeszcze restrykcje mogą zostać wprowadzone?

Nowe obostrzenia to m.in. zmniejszenie liczby osób, które będą mogły przebywać w kościele w trakcie mszy i innych uroczystości. Teraz będzie to 1 osoba na 20 mkw przy zachowaniu 1,5 metra odstępu od innych osób.

Do całkowitego lockdownu naprawdę niewiele brakuje, ale jeszcze nie zdecydowano się na całkowite zamknięcie kraju.

O całkowitym lockdownie mówił w rozmowie z WP prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr. Michał Sutkowski . W jego opinii ograniczenia, które można jeszcze wprowadzić przypominają te z wiosny 2020 roku, z początku pandemii. Zdaniem Sutkowskiego, w "twardym lockdownie" czynne powinny być jedynie sklepy spożywcze i apteki. W ocenie eksperta "twardy lockdown" zakładałby też ograniczenie przemieszczania się do najbardziej niezbędnych ­podróży,

Lockdown w Polsce. Stan nadzwyczajny?

Podczas konferencji premiera i ministra poruszono kwestię stanu nadzwyczajnego. Nie zdecydowano się jeszcze na tak drastyczne rozwiązanie, chociaż, jak podkreślał premier Mateusz Morawiecki, rząd nie wyklucza żadnego scenariusza. Apelował także, by przez najbliższe dwa tygodnie korzystać z opcji pracy zdalnej, jeśli tylko jest to możliwe.

- Tam, gdzie to możliwe, koniecznie przejdźmy na pracę zdalną. Jeżeli spojrzymy w dane, to widzimy, że wszędzie tam, gdzie wprowadzono obostrzenia, to przemieszczanie się jest redukowane, niestety w miejscach pracy nie - mówił również Adam Niedzielski.