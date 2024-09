Powrót upałów. W tych rejonach będzie powyżej 30 stopni

Nie oznacza to wcale widocznego ochłodzenia . Wręcz odwrotnie - z map wynika, że pierwszy tydzień nowego roku szkolnego będzie pogodowym przedłużeniem wakacji.

Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Wybrzeżu do 27 st. C na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej, około 29 kresek, termometry mogą wskazać na południowym wschodzie.