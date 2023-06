Czy ptasia grypa zagraża człowiekowi? Ekspert wyjaśnia

Do tej pory naukowcy przebadali kilkanaście próbek. Większość z nich potwierdziła obecność wirusa ptasiej grypy. Profesor Bańbura zaleca, aby obecnie nie wypuszczać kotów domowych na zewnątrz. "Nie wypuszczamy kotów na zewnątrz, karmimy je wyłącznie karmą o wiadomym pochodzeniu, to znaczy puszką albo saszetką. Jeśli koś chce być nadostrożny, to oczywiście dezynfekuje obuwie po przyjściu do domu. Można położyć matę gąbkową czy coś z chłonnego materiału i nasączyć ją środkiem dezynfekcyjnym" - tłumaczył Bańbura.