Czy prezydent Andrzej Duda zaakceptuje małżeństwa LGBT?

Komisja Europejska uznała, że tęczowe rodziny i pary tej samej płci powinny mieć takie same prawa jak inni, w tym do zawierania małżeństw, we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Co na to prezydent Andrzej Duda? - Prezydent życzliwie wypowiada o prawach i równości wszystkich jednostek. Będzie stał na straży praw obywatelskich i tego, aby nikt nie był dyskryminowany. Przypominam, że zgodnie z Konstytucją RP małżeństwo to związek kobiety i mężczyzn - powiedział w programie "Newsroom WP" szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Potwierdził, że w przeszłości Andrzej Duda był za sformalizowaniem związków osób tej samej płci, ale podkreślił równocześnie, że nie w formie związku małżeńskiego.