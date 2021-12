Czy Polacy uważają, że emerytura zapewni im godne życie? Raport IBRiS

Zgodnie z danymi raportu IBRiS, Polacy wyrażają szereg obaw związanych z emeryturą. Najbardziej boją się załamania lub niewydolności systemu emerytalnego, co może pozbawić ich środków do życia (66 proc. wskazań). Niemal 60 proc. badanych przejawia strach przed zajęciem ich oszczędności przez państwo. Ubóstwa na emeryturze obawia się ponad 51 proc. respondentów, a niewiele więcej niż 38 proc. uważa, że może dojść do bankructwa instytucji finansowych, takich jak banki czy firmy ubezpieczeniowe.