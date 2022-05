Czy pogoda we wtorek korzystnie wpłynie na samopoczucie? Sprawdź warunki biometeorologiczne

Temperatura odczuwalna będzie zbliżona lub nieco niższa od tej na termometrach i wyniesie ok. 6-7 st. C. w pasie nadmorskim, 12-14 st. C. w głębi kraju i nawet 18-19 st. C. na południu. W związku z pojawiającymi się rozpogodzeniami odczuwać będziemy na ogół komfort termiczny, a w centrum, na Ziemi Lubuskiej oraz w pasie od Opolszczyzny, po Małopolskę i Podkarpacie będzie nam wręcz bardzo ciepło. Chłód w pełni dnia odczujemy tylko na samych krańcach północnych Polski.